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o
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31
o
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o
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o
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o
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القيادي بحماس سامي أبو زهري: الحركة لن تتأثر بالضغوط الأميركية فيما يتعلق بقضية الرهائن في غزة
آخر الأخبار
2024-04-25 | 10:10
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القيادي بحماس سامي أبو زهري: الحركة لن تتأثر بالضغوط الأميركية فيما يتعلق بقضية الرهائن في غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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