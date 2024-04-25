الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جورج عقيص لـ "جدل": هناك اوركسترا لا تريد الانتخابات البلدية وكل سنة بحجة ولو كانت الحكومة فعلا تريد الانتخابات البلدية لكان نبضها أقوى لتنظيمها

آخر الأخبار
2024-04-25 | 13:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جورج عقيص لـ &quot;جدل&quot;: هناك اوركسترا لا تريد الانتخابات البلدية وكل سنة بحجة ولو كانت الحكومة فعلا تريد الانتخابات البلدية لكان نبضها أقوى لتنظيمها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جورج عقيص لـ "جدل": هناك اوركسترا لا تريد الانتخابات البلدية وكل سنة بحجة ولو كانت الحكومة فعلا تريد الانتخابات البلدية لكان نبضها أقوى لتنظيمها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

"جدل":

اوركسترا

الانتخابات

البلدية

الحكومة

الانتخابات

البلدية

نبضها

لتنظيمها

LBCI التالي
غارة على سهل ايعات- بعلبك
الجزيرة: أكثر من 430 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
رياضة
17:57

ارجاء القرار بشأن تغيير نظام توزيع النقاط في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1

LBCI
أخبار دولية
17:32

استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية

LBCI
أخبار دولية
17:19

المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا السفينة داروين

LBCI
أخبار لبنان
16:58

عطية لـ "جدل": الجميع يطلب بأن نستمر بمبادرتنا الرئاسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
17:57

ارجاء القرار بشأن تغيير نظام توزيع النقاط في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1

LBCI
أخبار دولية
17:32

استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية

LBCI
أخبار دولية
17:19

المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا السفينة داروين

LBCI
أخبار لبنان
16:58

عطية لـ "جدل": الجميع يطلب بأن نستمر بمبادرتنا الرئاسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:48

نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)

LBCI
آخر الأخبار
15:20

رئيس تحرير مجلة الامن العام العميد منير عقيقي لـ "جدل": الدولة اللبنانية تخلّت عن سيادتها بعد أن طلبت في الفترة بين 2011 و2017 من الـUNHCR الاهتمام بتسجيل أسماء السوريين في لبنان

LBCI
منوعات
09:14

بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!

LBCI
فنّ
2024-04-19

إليكم حقيقة زواج نادين الراسي للمرّة الثالثة... ماذا كشفت؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مناطق لبنانية عدة استفاقت على انتشار كثيف للحشرات... وهذا ما قاله وزير الزراعة الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بيان مشترك لـ18 دولة بشأن الرهائن بغزة... فهل يشكّل نافذة فعلية للحل؟ وماذا عن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الضغط في الداخل الإسرائيلي لإبرام صفقة أسرى يتصاعد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:48

نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)

LBCI
فنّ
03:13

"بشوفها رخيصة".. كارين سلامة تهاجم "البنت بالمايو والارجيلة"

LBCI
خبر عاجل
05:11

مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها

LBCI
خبر عاجل
02:26

عطل طرأ على الانظمة الالكترونية في وزارة المالية أدّى الى توقف خدماتها الالكترونية كافة وتعمل الاجهزة الفنية المختصة على معالجة الامر

LBCI
أخبار لبنان
02:28

طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية هبطت في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"

LBCI
خبر عاجل
03:40

التحكم المروري: تحويل السير في محلة حامات باتجاه الطريق البحرية وصولا الى كوبا - البترون بسبب أعمال صيانة عند نفق شكا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أمن وقضاء
05:58

أمن الدولة تباشر بإخلاء السوريّين في الشمال

LBCI
حال الطقس
01:05

درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٥ اليوم... وتساقط للامطار مطلع الاسبوع المقبل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More