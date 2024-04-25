الشرطة الأرمينية ألقت القبض على عشرات الأشخاص المشاركين في احتجاج مناهض للحكومة

الشرطة الأرمينية ألقت القبض على عشرات الأشخاص المشاركين في احتجاج مناهض للحكومة

وزير المالية الإسرائيليّ: لن يكون هناك أمن من دون سيطرتنا على غزة