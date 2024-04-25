رئيس تحرير مجلة الامن العام العميد منير عقيقي لـ "جدل": الدولة اللبنانية تخلّت عن سيادتها بعد أن طلبت في الفترة بين 2011 و2017 من الـUNHCR الاهتمام بتسجيل أسماء السوريين في لبنان

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك