يعقوبيان لـ "جدل": هناك تقصير من الدولة اللبنانية منذ اليوم الاول في ملف النزوح والاستثمار بهذا الملف اليوم هو سياسي والبقاء في السلطة قائم على موضوعين النزوح واسرائيل

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