عقيص لـ "جدل": لاستعادة حقنا السيادي بتصنيف الناس وفي حال رفضت الـUNHCR تسليم الداتا هناك طرق لالزامها بذلك واي مواطن تضرر من النزوح السوري قادر امام القضاء اتخاذ تدابير

ميقاتي في افتتاح ملتقى الأمن الاقتصاديّ العربيّ: حريصون على تهيئة البيئة السليمة للفرص الواعدة للاستثمار

ميقاتي في افتتاح ملتقى الأمن الاقتصاديّ العربيّ: حريصون على تهيئة البيئة السليمة للفرص الواعدة للاستثمار

الخارجية الروسية: إقامة منشآت نووية في بولندا لن يضيف تغييرات في أمنها بل ستكون في مقدمة خططنا العسكرية