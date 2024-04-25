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o
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o
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o
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النائب سجيع عطية لـ "جدل": بري رفع شروطه بأن يترأس جلسة الحوار وأن تخرج الدعوة من أمانة سر المجلس النيابي
آخر الأخبار
2024-04-25 | 15:57
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النائب سجيع عطية لـ "جدل": بري رفع شروطه بأن يترأس جلسة الحوار وأن تخرج الدعوة من أمانة سر المجلس النيابي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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