عقيص لـ "جدل": اريد الذهاب الى جلسات متتالية لا الحوار واريد رئيسا بحسب الاطر الدستورية

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النائب هادي ابو الحسن: نتفهم الواقع العسكريّ في الجنوب ولكن نتحفظ على التأجيل لعام للبلديات والمخاتير ونقترح كلقاء ديمقراطيّ تأجيلًا موقتًا لـ٣٠ أيلول وهكذا يعمل على تذليل هواجس بلدية بيروت