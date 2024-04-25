نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي لـ "جدل": ايجابيون على كل الطروحات وسنحاول الاتفاق على اسم وفي حال لم نصل الى هذا الاتفاق لا مشكلة لدينا بالذهاب الى التصويت

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