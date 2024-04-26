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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

آخر الأخبار
2024-04-26 | 00:53
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
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