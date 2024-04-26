الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

متحدث باسم الأمم المتحدة: المنظمة تلقت تقارير مقلقة جدا عن تصعيد حاد في التوتر بين الأطراف المسلحة في الفاشر بولاية شمال دارفور

آخر الأخبار
2024-04-26 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
متحدث باسم الأمم المتحدة: المنظمة تلقت تقارير مقلقة جدا عن تصعيد حاد في التوتر بين الأطراف المسلحة في الفاشر بولاية شمال دارفور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
متحدث باسم الأمم المتحدة: المنظمة تلقت تقارير مقلقة جدا عن تصعيد حاد في التوتر بين الأطراف المسلحة في الفاشر بولاية شمال دارفور

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأمم

المتحدة:

المنظمة

تقارير

مقلقة

تصعيد

التوتر

الأطراف

المسلحة

الفاشر

بولاية

دارفور

LBCI التالي
روسيا تقصف شبكة السكك الحديد الأوكرانية لمنع وصول الشحنات العسكرية
بعد ثماني سنوات على لقائهما... هل سيُكلّل توم هولاند وزيندايا علاقتهما بالزواج؟
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:28

استهداف سيارة على طريق ميدون - مفرق السريرة والتي تربط البقاع الغربيّ بمنطقة جزين

LBCI
أخبار دولية
10:27

نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفاتنا لكنها ستشكل سابقة خطيرة

LBCI
أخبار لبنان
10:22

الدفاع المدني يواصل بحثه عن مفقود داخل بحر صور

LBCI
أخبار لبنان
10:21

بوحبيب استقبل سفيرة سويسرا: لبنان يرحب بالجهود السويسرية لبناء حوار ديبلوماسي في الشرق الأوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:28

استهداف سيارة على طريق ميدون - مفرق السريرة والتي تربط البقاع الغربيّ بمنطقة جزين

LBCI
أخبار دولية
10:27

نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفاتنا لكنها ستشكل سابقة خطيرة

LBCI
أخبار لبنان
10:22

الدفاع المدني يواصل بحثه عن مفقود داخل بحر صور

LBCI
أخبار لبنان
10:21

بوحبيب استقبل سفيرة سويسرا: لبنان يرحب بالجهود السويسرية لبناء حوار ديبلوماسي في الشرق الأوسط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-11-30

ماكرون يبدي "فرحة كبيرة" لإطلاق اسرائيلية فرنسية كانت محتجزة في غزة

LBCI
فنّ
06:21

"لا حدود لافترائها وكيديتها"... وتري ترد على اليسا وتؤكد: بياننا هو بمثابة إخبار للسلطات القضائية المختصة!

LBCI
فنّ
2024-04-24

أجبرته على مشاهدتها وهي تمارس الجنس مع امرأة أخرى... مصور مغنية راب شهيرة يرفع دعوى عليها وهذه التفاصيل الصادمة!

LBCI
فنّ
2023-11-21

زوجة نيقولا معوض الأوكرانيّة تحتفل بعيد ميلادها... شاهدوا جمالها (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

الاحتجاجات بالجامعات الأميركية تتوسع...

LBCI
أخبار لبنان
03:39

أبو الحسن يتحدث عبر الـLBCI عن زيارة وفد "حزب الله" لكليمنصو أمس... فماذا قال؟

LBCI
أخبار دولية
00:41

بلينكن يأمل في إحراز تقدم مع الصين وبكين تتحدث عن خلافات بين القوتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:41

التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أمن وقضاء
14:18

ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟

LBCI
اقتصاد
02:03

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:48

عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
خبر عاجل
08:09

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق الجناح وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
11:22

بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟

LBCI
فنّ
12:45

ظهور نادر للأيقونة السينمائية جاين فوندا... لن تصدّقوا كيف أصبحت! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
07:05

الحلبي يعدل مذكرة تعطيل المدارس في هذه المناسبات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More