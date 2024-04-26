وزير الطاقة: وقف العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الارتوازية على انواعها لتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤

أصدر وزير الطاقة والمياه وليد فياض قرارًا حمل الرقم 9 علّق خلاله العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الإرتوازية الخاصة على الاراضي اللبنانية بأنواعها كافة لغاية تاريخ 1/9/2024،



وأوضح القرار أنّ وزير الطاقة والمياه، بناءً على المرسوم رقم 7376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) وبإنتظار وضع المرسوم التطبيقيّ للمادة 35 من القانون 192/2020 (قانون المياه) الذي تعدّه الوزارة والمتعلق بتحديد شروط الترخيص وأصوله بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه الجوفية والسطحية وتنفيذ أشغال مختلفة موضع التنفيذ،

يأتي هذا القرار أيضًا إفساحًا في المجال، لمعالجة طلبات تراخيص الآبار الارتوازية المتراكمة في الادارة، بسبب تدني عديد الكادر البشريّ والدوامَات المُعتمدة في الادارة، وتمهيدًا للشروع بعملية رقمنة هذه الملفات وتتبع حركتها داخل الادارة.



وأكّد القرار أنّه إزاء ما تقدّم:



يُعلّق العمل بآلية اعطاء تراخيص الآبار الإرتوازية الخاصة على كافةً انواعها لغاية 1/9/2024 ضمناً، وتتوقف شركة ليبان بوست عن استقبال طلبات التراخيص.