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o
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o
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o
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23
o
الجنوب
22
o
البقاع
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الوكالة الوطنية: الغارة المعادية على كفركلا استهدفت منزلا ودمرته بالكامل
آخر الأخبار
2024-04-26 | 11:43
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الوكالة الوطنية: الغارة المعادية على كفركلا استهدفت منزلا ودمرته بالكامل
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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