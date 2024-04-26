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المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد فرج الله علي حمود "ساجد" مواليد عام ١٩٧١ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

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2024-04-26 | 17:30
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المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد فرج الله علي حمود &quot;ساجد&quot; مواليد عام ١٩٧١ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان
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المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد فرج الله علي حمود "ساجد" مواليد عام ١٩٧١ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

 
 
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