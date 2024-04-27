المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد رافع فايز حسان "ناصر علي" مواليد عام ١٩٧٤ من بلدة الخيام في جنوب لبنان

محفوض للـLBCI: لسنا ضد امتحان موحّد لكل طلاب لبنان ولكن يجب أن يكون عند حدّ معيّن من المستوى ويجب عدم تشحيل برنامج الامحتان مرّة ثالثة

محفوض للـLBCI: لسنا ضد امتحان موحّد لكل طلاب لبنان ولكن يجب أن يكون عند حدّ معيّن من المستوى ويجب عدم تشحيل برنامج الامحتان مرّة ثالثة

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: هناك قرار سياسيّ في البلد يُتخذ ولست أنا من يتخذه وقد عملنا بناءً على قرار وزير التربية ولا مانع لدينا من القيام بامتحان موحّد لكلّ طلاب لبنان وحريصون على طلاب الجنوب