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محفوض للـLBCI: لسنا ضد امتحان موحّد لكل طلاب لبنان ولكن يجب أن يكون عند حدّ معيّن من المستوى ويجب عدم تشحيل برنامج الامحتان مرّة ثالثة
آخر الأخبار
2024-04-27 | 03:29
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محفوض للـLBCI: لسنا ضد امتحان موحّد لكل طلاب لبنان ولكن يجب أن يكون عند حدّ معيّن من المستوى ويجب عدم تشحيل برنامج الامحتان مرّة ثالثة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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