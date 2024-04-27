المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا موقع حبوشيت ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا

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محفوض للـLBCI: لم تتمّ دعوتنا على أي اجتماع الاثنين واطلب من وزير التربية دعوة نقابة المعلمين وروابط المعلمين واتحاد المؤسسات واللجان الفاحصة للبحث بالمنهاج الذي يجب ان يوضع في الامتحان الموحّد