محفوض للـLBCI: لم تتمّ دعوتنا على أي اجتماع الاثنين واطلب من وزير التربية دعوة نقابة المعلمين وروابط المعلمين واتحاد المؤسسات واللجان الفاحصة للبحث بالمنهاج الذي يجب ان يوضع في الامتحان الموحّد

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