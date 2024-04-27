جعجع: تم تعطيل الانتخابات الرئاسية والبلدية والمشكلة اليوم في لبنان هي وجود دويلة داخل الدولة تُصادر القرار وتُسهّل التهريب عبر المعابر غير الشرعية التي مر عبرها قاتلو باسكال سليمان إلى سوريا

جعجع: تعطيل الانتخابات الرئاسية أدى الى تعطيل المؤسسات الدستورية وهكذا وصلنا الى وضع "لا دولة في لبنان"

جعجع: تعطيل الانتخابات الرئاسية أدى الى تعطيل المؤسسات الدستورية وهكذا وصلنا الى وضع "لا دولة في لبنان"

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال اللقاء التضامني في معراب تحت عنوان "1701 دفاعاً عن لبنان": محور الممانعة يحاول منع أي إيجابية عن لبنان ونعيش صعوبات اقتصادية ومؤسسات الدولة تتحلل