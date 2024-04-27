جعجع: تعطيل الانتخابات الرئاسية أدى الى تعطيل المؤسسات الدستورية وهكذا وصلنا الى وضع "لا دولة في لبنان"

جعجع: العمليات العسكرية جنوب لبنان بدأت بقرار من "الحزب" وحده ولم تُساعد غزة في أي شيء

جعجع: العمليات العسكرية جنوب لبنان بدأت بقرار من "الحزب" وحده ولم تُساعد غزة في أي شيء

جعجع: تم تعطيل الانتخابات الرئاسية والبلدية والمشكلة اليوم في لبنان هي وجود دويلة داخل الدولة تُصادر القرار وتُسهّل التهريب عبر المعابر غير الشرعية التي مر عبرها قاتلو باسكال سليمان إلى سوريا