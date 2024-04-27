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جعجع: العمليات العسكرية جنوب لبنان بدأت بقرار من "الحزب" وحده ولم تُساعد غزة في أي شيء

آخر الأخبار
2024-04-27 | 04:42
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جعجع: العمليات العسكرية جنوب لبنان بدأت بقرار من &quot;الحزب&quot; وحده ولم تُساعد غزة في أي شيء
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جعجع: العمليات العسكرية جنوب لبنان بدأت بقرار من "الحزب" وحده ولم تُساعد غزة في أي شيء

 
 
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