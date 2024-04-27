جعجع: هناك تقريبا ما بين 15 و25 معبرا غير شرعي بلا أي رقابة للدولة وعلى واحد من هذه المعابر مرت جثة الشهيد باسكال سليمان

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