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الجيش الإسرائيلي: قصفنا بنية تحتية عسكرية لحزب الله في مركبا وصربين في جنوب لبنان

آخر الأخبار
2024-04-27 | 14:42
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الجيش الإسرائيلي: قصفنا بنية تحتية عسكرية لحزب الله في مركبا وصربين في جنوب لبنان
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الجيش الإسرائيلي: قصفنا بنية تحتية عسكرية لحزب الله في مركبا وصربين في جنوب لبنان

 
 
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