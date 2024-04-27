المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قصفوا مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا

نادين نسيب نجيم وناريغ معاً في دبي... قبلة رومانسية وانسجام كبير بينهما في الصور

نادين نسيب نجيم وناريغ معاً في دبي... قبلة رومانسية وانسجام كبير بينهما في الصور

شاكيرا تتحدث عن التضحيات التي قدّمتها خلال علاقتها مع بيكيه: "لست محظوظة في الحب"