الرئيس الفلسطيني من الرياض: إسرائيل ستدخل رفح في الأيام القليلة المقبلة وأميركا هي الوحيدة القادرة على منعها من ارتكاب هذه الجريمة

الرئيس الفلسطيني من الرياض: لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين خارج إطار وطنهم

الرئيس الفلسطيني من الرياض: لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين خارج إطار وطنهم

الراعي: لو كان لدى مسؤولينا الايمان والمحبة لتجنّبوا الحرب من أجل قضيّة لا علاقة لها بلبنان