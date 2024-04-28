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الرئيس الفلسطيني من الرياض: لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين خارج إطار وطنهم

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2024-04-28 | 04:47
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الرئيس الفلسطيني من الرياض: لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين خارج إطار وطنهم
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الرئيس الفلسطيني من الرياض: لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين خارج إطار وطنهم

 
 
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