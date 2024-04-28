الرئيس الفلسطيني من الرياض: لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين خارج إطار وطنهم

وزيرة التخطيط المصرية في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: إيرادات قناة السويس انخفضت 50 في المائة بسبب اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر

وزيرة التخطيط المصرية في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: إيرادات قناة السويس انخفضت 50 في المائة بسبب اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر

الرئيس الفلسطيني من الرياض: إسرائيل ستدخل رفح في الأيام القليلة المقبلة وأميركا هي الوحيدة القادرة على منعها من ارتكاب هذه الجريمة