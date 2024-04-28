سيجورنيه من "الخارجية": احرزنا تقدما كبيرا في المناقشات حول المقترحات الفرنسية التي قدمناها وسنواصل تبادل الاراء في الاسابيع المقبلة حول ورقة العمل وامل رؤية وزير الخارجية في بروكسل وفي اوروبا لنواصل مباحثاتنا

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