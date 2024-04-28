بو حبيب بعد لقائه سيجورنيه: المقترح الفرنسي سيترافق مع جدول زمني وسنرحب بأي مبادرة والتقارير تشير الى وجود تعاون فرنسي - اميركي والمفاوضات يمكن أن تسير حتى قبل الوصول الى اتفاق نهائي او بدء التنفيذ

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