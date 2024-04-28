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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

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2024-04-28 | 12:02
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

 
 
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