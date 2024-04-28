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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف لجبل بلاط وأطراف راميا تزامنًا مع إلقاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة

آخر الأخبار
2024-04-28 | 13:19
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف لجبل بلاط وأطراف راميا تزامنًا مع إلقاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف لجبل بلاط وأطراف راميا تزامنًا مع إلقاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة

 
 
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