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21
o
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o
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o
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o
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مسؤول في حماس لفرانس برس: لا قضايا كبيرة في ملاحظات الحركة على مقترح الهدنة
آخر الأخبار
2024-04-28 | 15:19
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مسؤول في حماس لفرانس برس: لا قضايا كبيرة في ملاحظات الحركة على مقترح الهدنة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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