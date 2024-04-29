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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و14 جريحًا في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

آخر الأخبار
2024-04-29 | 00:14
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و14 جريحًا في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و14 جريحًا في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
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