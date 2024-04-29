الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحكم المروري: جريح نتيجة انزلاق مركبة وانقلابها على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة محلة الدوحه
آخر الأخبار
2024-04-29 | 09:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحكم المروري: جريح نتيجة انزلاق مركبة وانقلابها على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة محلة الدوحه
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المروري:
نتيجة
انزلاق
مركبة
وانقلابها
اوتوستراد
الناعمة
باتجاه
الدوحه
التالي
أسرار الصحف 29-04-2024
"أفضّل أن أعيش مع أبي"... كلمات ابن الـ10 سنوات دفعت بوالدته الى الجنون: "هذا ما فعلته لكي أنجو منها"!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:36
الجزيرة نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: حان الوقت للأفعال ونتمنى على الحكومة أن تتخذ قرارات أخلاقية
آخر الأخبار
11:36
الجزيرة نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: حان الوقت للأفعال ونتمنى على الحكومة أن تتخذ قرارات أخلاقية
0
أخبار دولية
11:36
الشرطة الفرنسية تخرج ناشطين مؤيدين للفلسطينيين من جامعة السوربون
أخبار دولية
11:36
الشرطة الفرنسية تخرج ناشطين مؤيدين للفلسطينيين من جامعة السوربون
0
آخر الأخبار
11:32
الجزيرة نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب الحكومة بعدم إضاعة الفرصة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى ونتوجه للسنوار ونطالبه بالموافقة على الصفقة ونطالب مجلس الحرب بالموافقة على أي صفقة
آخر الأخبار
11:32
الجزيرة نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب الحكومة بعدم إضاعة الفرصة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى ونتوجه للسنوار ونطالبه بالموافقة على الصفقة ونطالب مجلس الحرب بالموافقة على أي صفقة
0
أخبار لبنان
11:30
الأبيض اجتمع مع الهيئة التأسيسية لموظفي المستشفيات الحكومية
أخبار لبنان
11:30
الأبيض اجتمع مع الهيئة التأسيسية لموظفي المستشفيات الحكومية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:36
الجزيرة نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: حان الوقت للأفعال ونتمنى على الحكومة أن تتخذ قرارات أخلاقية
آخر الأخبار
11:36
الجزيرة نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: حان الوقت للأفعال ونتمنى على الحكومة أن تتخذ قرارات أخلاقية
0
أخبار دولية
11:36
الشرطة الفرنسية تخرج ناشطين مؤيدين للفلسطينيين من جامعة السوربون
أخبار دولية
11:36
الشرطة الفرنسية تخرج ناشطين مؤيدين للفلسطينيين من جامعة السوربون
0
آخر الأخبار
11:32
الجزيرة نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب الحكومة بعدم إضاعة الفرصة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى ونتوجه للسنوار ونطالبه بالموافقة على الصفقة ونطالب مجلس الحرب بالموافقة على أي صفقة
آخر الأخبار
11:32
الجزيرة نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب الحكومة بعدم إضاعة الفرصة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى ونتوجه للسنوار ونطالبه بالموافقة على الصفقة ونطالب مجلس الحرب بالموافقة على أي صفقة
0
آخر الأخبار
11:10
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا شنّوا هجومًا ناريًا مركزًا على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها
آخر الأخبار
11:10
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا شنّوا هجومًا ناريًا مركزًا على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
0
فنّ
2023-11-01
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
فنّ
2023-11-01
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
0
أخبار لبنان
2023-07-16
رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين
أخبار لبنان
2023-07-16
رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين
0
فنّ
2023-09-17
مسيرته أغنت الدراما اللبنانية... من هو الممثل القدير الذي كُرّم في الموركس عن مجمل مسيرته؟
فنّ
2023-09-17
مسيرته أغنت الدراما اللبنانية... من هو الممثل القدير الذي كُرّم في الموركس عن مجمل مسيرته؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
تقارير نشرة الاخبار
08:02
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
0
أخبار دولية
06:35
بلينكن: الاتفاق الأميركي السعودي حيال التطبيع مع إسرائيل "قريب من الاكتمال"
أخبار دولية
06:35
بلينكن: الاتفاق الأميركي السعودي حيال التطبيع مع إسرائيل "قريب من الاكتمال"
0
أخبار لبنان
05:25
فضل الله: أي مبادرة لإراحة العدو مصيرها الفشل
أخبار لبنان
05:25
فضل الله: أي مبادرة لإراحة العدو مصيرها الفشل
0
أخبار دولية
04:43
اجتماع مشترك أميركي خليجي
أخبار دولية
04:43
اجتماع مشترك أميركي خليجي
0
أخبار دولية
15:52
زيلينسكي يطلب تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة باتريوت والإنضمام للإتحاد الأوروبي
أخبار دولية
15:52
زيلينسكي يطلب تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة باتريوت والإنضمام للإتحاد الأوروبي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي
0
رياضة
13:53
نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية
رياضة
13:53
نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية
0
رياضة
13:49
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
رياضة
13:49
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:16
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
14:16
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
2
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
3
منوعات
12:46
"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!
منوعات
12:46
"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!
4
أمن وقضاء
15:05
في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
أمن وقضاء
15:05
في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
5
فنّ
03:55
فستان جريء مكشوف الصدر... إطلالة مثيرة لستيفاني عطالله في دبي (فيديو)
فنّ
03:55
فستان جريء مكشوف الصدر... إطلالة مثيرة لستيفاني عطالله في دبي (فيديو)
6
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار
8
خبر عاجل
02:27
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:27
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More