فراشات الإكوادور تتيح للباحثين قياس التغيّر المناخي... هذا ما قاله العلماء

فراشات الإكوادور تتيح للباحثين قياس التغيّر المناخي... هذا ما قاله العلماء

وزير خارجية فرنسا من الرياض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدمًا لكنّها لا تزال تتسم بالحذر