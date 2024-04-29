النائبة نجاة صليبا لـ"عشرين 30": على الحكومة العمل من أجل حل مشكلة الكهرباء ولا يمكن إبقاء المولدات داخل المباني فمولدات الكهرباء هي "سمّ" ويجب إيقافها

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