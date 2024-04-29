الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النائبة نجاة صليبا لـ"عشرين 30": على الحكومة العمل من أجل حل مشكلة الكهرباء ولا يمكن إبقاء المولدات داخل المباني فمولدات الكهرباء هي "سمّ" ويجب إيقافها

آخر الأخبار
2024-04-29 | 15:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النائبة نجاة صليبا لـ&quot;عشرين 30&quot;: على الحكومة العمل من أجل حل مشكلة الكهرباء ولا يمكن إبقاء المولدات داخل المباني فمولدات الكهرباء هي &quot;سمّ&quot; ويجب إيقافها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
النائبة نجاة صليبا لـ"عشرين 30": على الحكومة العمل من أجل حل مشكلة الكهرباء ولا يمكن إبقاء المولدات داخل المباني فمولدات الكهرباء هي "سمّ" ويجب إيقافها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

صليبا

لـ"عشرين

30":

الحكومة

العمل

مشكلة

الكهرباء

إبقاء

المولدات

المباني

فمولدات

الكهرباء

"سمّ"

إيقافها

LBCI التالي
مهرجان دولي فريد من نوعه في إنكلترا... ما علاقة مربّى البرتقال؟
لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيَّة (LACC): لا مُقايَضة على حساب لبنان ولتطبيق القرار 1701 كاملاً
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:17

جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت "السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي أوريون" بالمحيط الهندي

LBCI
آخر الأخبار
17:16

رويترز: جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت السفينة سيكلاديز ومدمرتين أميركيتين بالبحر الأحمر

LBCI
أخبار دولية
17:13

وفد حماس يغادر القاهرة وسيعود مجددا برد مكتوب على مقترح هدنة بغزة

LBCI
أخبار دولية
16:49

السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي... ماذا بحثا؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:17

جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت "السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي أوريون" بالمحيط الهندي

LBCI
آخر الأخبار
17:16

رويترز: جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت السفينة سيكلاديز ومدمرتين أميركيتين بالبحر الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
16:48

"رويترز" نقلا عن تلفزيون القاهرة الإخبارية: وفد حماس يغادر القاهرة ليعود مجددا برد مكتوب على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
آخر الأخبار
16:44

الديوان الأميري: بايدن يجري اتصالا هاتفيا مع أمير قطر لبحث أحدث التطورات في غزة وجهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-28

"أفضّل أن أعيش مع أبي"... كلمات ابن الـ10 سنوات دفعت بوالدته الى الجنون: "هذا ما فعلته لكي أنجو منها"!

LBCI
آخر الأخبار
15:08

وزير الطاقة لـ"عشرين 30": خطة الكهرباء تسير بالاتجاه الصحيح ولكن التقدم فيها بطيء للأسف

LBCI
فنّ
2023-09-23

زوجة كاني ويست تثير غضب الإيطاليين من جديد... ظهرت في الشارع بإطلالة "شبه عارية"! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-26

بيرم بحث ونقابات الافران الية تسوية اوضاع المخالفين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أصبح من الممكن التألق بمجوهرات من ألماس... بأسعار مقبولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

قليل من التفاؤل بإحتمال التوصل الى صفقة اسرى مع حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تفاصيل ما تشهده المملكة السعودية من تحركات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:16

رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال

LBCI
فنّ
03:55

فستان جريء مكشوف الصدر... إطلالة مثيرة لستيفاني عطالله في دبي (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
02:27

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
صحة وتغذية
09:27

أسترازينيكا تعترف للمرة الأولى... هل من علاقة بين لقاحها المضاد لكورونا والآثار الجانبية المميتة لتخثر الدم؟

LBCI
خبر عاجل
01:42

التحكم المروري: تعطل شاحنة على الطريق الدولية محلة عاليه نزولا باتجاه الكحالة وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
10:36

وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له

LBCI
أخبار لبنان
11:37

سيول في البقاع (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:03

طقس لبنان بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية لغاية الجمعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More