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رويترز: بلينكن يتوجه إلى الأردن للدفع نحو إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

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2024-04-30 | 04:00
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رويترز: بلينكن يتوجه إلى الأردن للدفع نحو إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة
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رويترز: بلينكن يتوجه إلى الأردن للدفع نحو إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

 
 
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