مريضة بحاجة إلى دم من فئة A+ في مستشفى الجعيتاوي الأشرفية... للتبرّع الاتصال على الرقم 70770794

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تموضعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابة ‏مباشرة وأوقعنا أفراده بين قتيل وجريح‏

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تموضعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابة ‏مباشرة وأوقعنا أفراده بين قتيل وجريح‏

المقاومة الإسلامية: بعد ‏رصد ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصن داخل ‏موقع المطلة باغتها مجاهدونا واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح‏