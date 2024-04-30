القاضي زاهر حمادة أوقف صاحب المطعم الذي انفجر في منطقة بشارة الخوري ووضع حراسة على احد العمال المصابين بعدما نقل الى احدى المستشفيات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك