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o
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o
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الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على أطراف عيترون لجهة بليدا
آخر الأخبار
2024-04-30 | 16:54
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الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على أطراف عيترون لجهة بليدا
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