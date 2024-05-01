توقيف عشرات الأشخاص في إسطنبول خلال تجمعات الأول من أيار

خبر خطوبة ليليا الأطرش من هذا الفنان يغزو الانترنت... هل ودّعت نجمة "باب الحارة" العزوبيّة؟ (صور)

خبر خطوبة ليليا الأطرش من هذا الفنان يغزو الانترنت... هل ودّعت نجمة "باب الحارة" العزوبيّة؟ (صور)

توقيف عشرات الأشخاص في اسطنبول خلال تجمّعات الأول من أيار