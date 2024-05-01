الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طار الوقت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دبابة ميركافا إسرائيلية إستهدفت منطقة تل النحاس بين برج الملوك وكفركلا

آخر الأخبار
2024-05-01 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دبابة ميركافا إسرائيلية إستهدفت منطقة تل النحاس بين برج الملوك وكفركلا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
دبابة ميركافا إسرائيلية إستهدفت منطقة تل النحاس بين برج الملوك وكفركلا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

ميركافا

إسرائيلية

إستهدفت

منطقة

النحاس

الملوك

وكفركلا

LBCI التالي
المقاومة الإسلامية تنعى وحيد عبد الحميد طفيلي "أبو حيدر" من بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان
اختبار بسيط يكشف عن اضطراب الشخصية النرجسية... هذا ما قاله خبير علاقات!
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:38

رئيس بلدية نيويورك: القبض على نحو 300 شخص في احتجاجات جامعة كولومبيا

LBCI
أخبار دولية
09:36

مقتل 24 شخصًا في انهيار طريق سريع في جنوب الصين

LBCI
آخر الأخبار
09:30

الجيش الإسرائيلي: منذ بداية الحرب أصيب 3330 ضابطا وجنديا منهم 1602 خلال العملية البرية

LBCI
آخر الأخبار
09:19

بلينكن: بحثت مع نتنياهو جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات لغزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:38

رئيس بلدية نيويورك: القبض على نحو 300 شخص في احتجاجات جامعة كولومبيا

LBCI
آخر الأخبار
09:30

الجيش الإسرائيلي: منذ بداية الحرب أصيب 3330 ضابطا وجنديا منهم 1602 خلال العملية البرية

LBCI
آخر الأخبار
09:19

بلينكن: بحثت مع نتنياهو جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات لغزة

LBCI
أمن وقضاء
09:01

غادرت منزل ذويها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:05

إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني - الدورة الأولى

LBCI
منوعات
04:20

اشتكت من وجود وحوش معها...عائلة أميركية تعثر على مفاجأة صادمة في غرفة ابنتها (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-01

رعد: لا تصدقوا أن الإدارة الأميركية تُريد وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
فنّ
05:21

جزء جديد من "الفصول الأربعة".. بغياب خالد تاجا ونبيلة النابلسي وهالة شوكت وانطوانيت نجيب!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:15

مواجهات شهدتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس… فلسطين مقابل إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
08:14

تظاهرة الأول من أيار في ساحة البربير وصولا إلى رياض الصلح

LBCI
أخبار لبنان
08:02

الاعمال مستمرة في مستشفى سيدة لبنان... إفراغ للطوابق السفلية العائمة بعد الفيضان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

ماذا في آخر مستجدات حريق مطعم بشارة الخوري؟

LBCI
أخبار لبنان
06:18

المطارنة الموارنة: نرفض رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين السوريِين على أرض لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:28

تعديات أدت إلى تسكير المصب البحريّ... ماذا في تفاصيل فيضان جونية؟

LBCI
أمن وقضاء
03:23

ما جديد التحقيقات في حريق المطعم في بشارة الخوري؟

LBCI
أخبار دولية
03:06

بلينكن: الولايات المتحدة مصمّمة على التوصل إلى وقف اطلاق نار بين اسرائيل وحماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

هل يفتح معبر جديد إلى شمال غزة هذا الأسبوع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:21

إنفجار قارورة غاز في مطعم في شارع بشارة الخوري - بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:54

ماذا في جديد المطعم الذي اشتعل؟

LBCI
أخبار لبنان
14:49

مصادر للـLBCI: حريق مطعم شارع بشارة الخوري... تسرّب للغاز من إحدى القوارير

LBCI
خبر عاجل
08:05

إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني - الدورة الأولى

LBCI
خبر كاذب
16:13

ما صحة حدوث هزة ارضية في البقاع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

قارورة غاز تحدث حريقًا في مطعم في شارع بشارة الخوري... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
15:41

بولندا تحقق في خسائر بملايين الدولارات..فما علاقة حزب الله؟

LBCI
منوعات
15:32

في العراق...غضب غربي واسع بعد إقرار قانون المثلية الجنسية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More