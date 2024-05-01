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المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة شتولا ‏بالصواريخ الموجّهة

آخر الأخبار
2024-05-01 | 11:30
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المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة شتولا ‏بالصواريخ الموجّهة
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المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة شتولا ‏بالصواريخ الموجّهة

 
 
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