هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": لم نطّلع على الورقة الفرنسية بعد لكن هناك زيارات مرتقبة الاسبوع المقبل في هذا السياق واعلم أن الورقة تركزت على ضرورة تطبيق الـ1701

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