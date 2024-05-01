هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": لا شراكة حقيقية في ظل وجود سلاح خارج اطار الدولة ولكن اي تمادي اليوم في هذا الموضوع يأخذنا الى مكان خطير ويعطي فرصة لاسرائيل كي تزيد من الانقسام الداخلي

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