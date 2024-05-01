هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": لا أوافق على التحريض على السوريين ويجب القيام بإحصاء دقيق وتصنيف للنازحين السوريين وان يتحاور لبنان مع سوريا في ما خص هذا الموضوع ولدعم الجيش على الحدود بالعديد والعتاد وضبط التهريب من الجانب السوري

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