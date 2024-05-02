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ميقاتي: جددت دعوتي الاتحاد الاوروبي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وعلى جنوب لبنان

آخر الأخبار
2024-05-02 | 04:34
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ميقاتي: جددت دعوتي الاتحاد الاوروبي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وعلى جنوب لبنان
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ميقاتي: جددت دعوتي الاتحاد الاوروبي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وعلى جنوب لبنان

 
 
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