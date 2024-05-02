ميقاتي: لبنان تحمّل منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011 العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين مع ما شكّله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية

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