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الرئيس بري بعد لقائه الوفد الأوروبي والرئيس القبرصي: هذه اول مرة نلمس فيها جدية في ملف النازحين السوريين
آخر الأخبار
2024-05-02 | 05:38
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الرئيس بري بعد لقائه الوفد الأوروبي والرئيس القبرصي: هذه اول مرة نلمس فيها جدية في ملف النازحين السوريين
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