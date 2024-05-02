طفلة في مركز سرطان الأطفال بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A+ ووحدتي بلاكيت دم من كل الفئات... للتبرع، الرجاء التوجه إلى الطابق الثالث في المبنى الرئيسي في مستشفى الجامعة الأميركية (بنك الدم) أو التواصل على الرقم 03951037

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