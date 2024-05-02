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ميقاتي لـ "جدل" : طلبنا موارد إضافية للامن العام ليقوم بما هو مطلوب منه في ملف اللاجئين السوريين وابتداءً من اليوم سيتحرك هذا الملف بوتيرة اسرع

آخر الأخبار
2024-05-02 | 13:38
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ميقاتي لـ &quot;جدل&quot; : طلبنا موارد إضافية للامن العام ليقوم بما هو مطلوب منه في ملف اللاجئين السوريين وابتداءً من اليوم سيتحرك هذا الملف بوتيرة اسرع
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ميقاتي لـ "جدل" : طلبنا موارد إضافية للامن العام ليقوم بما هو مطلوب منه في ملف اللاجئين السوريين وابتداءً من اليوم سيتحرك هذا الملف بوتيرة اسرع

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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